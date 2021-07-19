Киев, 19 июля, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Вопросы безопасности в Черноморском регионе должны стать приоритетом для всего мирового сообщества, заявил 19 июля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Грузию.

Фото посольство Украины в Астане Украина

По словам Зеленского, об этом он рассуждал в ходе встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдавии Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Значительное внимание мы уделили сегодня развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом для мирового сообщества. Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива «Крымская платформа», — заявил Зеленский.

Напомним, Киев позиционирует «Крымскую платформу» как площадку, на которой может быть организовано международное давление на Россию с целью установить украинский контроль над Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM, народ Крыма принял решение о выходе из состава Украины после нацистского госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. На референдуме подавляющее большинство крымчан высказались за отделение от Украины и возвращение в состав России.