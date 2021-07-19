Тегеран, 20 июля, 2021, 00:07 — ИА Регнум. 18 июля глава иранской кинокомпании Хоссейн Энтезами поздравил режиссера и сценариста Асгара Фархади с присуждением Гран-при Каннского кинофестиваля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании иранскому режиссеру Энтезами заявил, что это событие на Каннском кинофестивале в очередной раз продемонстрировало возможности иранского кино. Он также поздравил Асгара Фархади и его коллег, выразив надежду на дальнейшее продвижение иранской культуры и искусства.

Режиссеры из Ирана также в своем послании поздравили Асгара Фархади с успехом на Каннском кинофестивале.

Иранский фильм «Гареман» («Герой») режиссера Фархади демонстрирует историю человека по имени Рахим, который находится за решеткой из-за неоплаченного долга, но во время двухдневного освобождения из тюрьмы он идёт на риск, пытаясь убедить кредитора помиловать его.