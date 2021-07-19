Тегеран, 20 июля, 2021, 00:08 — ИА Регнум. 18 июля генеральный консул Исламской Республики Иран в пакистанском Лахоре, отмечая укрепление деловых связей между двумя странами, заявил, что текущие условия идут во благо социально-экономической ситуации в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Реза Назери выступил с замечаниями на первой сессии заседания по упрощению деловых отношений между Пакистаном и Ираном. В сессии приняли участие представители деловых кругов Пенджаба из различных секторов.

Дипломат отметил, что существует необходимость в дальнейшем укреплении отношений между Пакистаном и Ираном с точки зрения улучшения социально-экономической ситуации в регионе. Он также подчеркнул, что Иран предлагает свою поддержку правительству Пакистана для расширения сотрудничества.

По словам Назери, Пакистан может импортировать дешевую электроэнергию и газ из Ирана, снижая стоимость ведения бизнеса. Дипломат также пригласил бизнес-сообщество изучить потенциал транзитной торговли в Центральную Азию и Россию.

Во встрече приняли участие представители бизнес-ассоциации Пенджаба, пакистанские импортеры и торговцы продуктами питания, керамической плиткой, строительными материалами, переработанной сельскохозяйственной продукцией, сжиженным газом, медицинским и стоматологическим оборудованием.