Тегеран, 20 июля, 2021, 00:08 — ИА Регнум. 18 июля региональный директор Азиатско-Тихоокеанского регионального отделения (АТРО) от имени Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) объявил об отправке 1000 кислородных концентраторов Государственной организации социального обеспечения в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Тегеране, директор Азиатско-Тихоокеанского регионального отделения (АТРО) Бьорн Андерссон в заявлении по случаю поставки 1000 кислородных концентраторов в Иран отметил:

«Прошло более двух лет с тех пор, как я в последний раз посещал Иран в октябре 2018 года для участия в Тегеранском региональном форуме по проблемам старения. Я принимал участие в плодотворных обменах мнениями по теме семей, общин и государств со стареющим обществом, делая акцент на подходе к жизненному циклу и феминизации старения».

«С тех пор страна добилась значительного прогресса в продвижении здорового активного старения, кульминацией чего стало утверждение Национального документа для пожилых людей, направленного на укрепление социальной поддержки и медицинских услуг, а также содействие созданию благоприятных условий», — сообщил Андерссон.