Тегеран, 20 июля, 2021, 00:06 — ИА Регнум. Погрузка и транспортировка сырой нефти с нефтегазового терминала Джаск в Оманском заливе в течение нескольких дней укрепит позиции Ирана на мировых рынках нефти. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Персидский залив является самым важным пунктом в добыче и экспорте нефти и газа. Прибрежные государства Персидского залива добывали около 30 миллионов баррелей в день в 2019 году, что составляет 32 процента мировой добычи нефти.

Из-за некоторых политических и экономических рисков прибрежные государства решили найти альтернативный маршрут вдали от Персидского залива, чтобы уменьшить свою зависимость от стратегического коридора. Арабские государства установили семь трубопроводов, однако четыре из них могут быть введены в эксплуатацию в краткосрочной перспективе.

По некоторым прогнозам, трубопроводы могут транспортировать 8,7 млн баррелей в сутки, однако в текущих условиях применим транзит только 2,8 млн баррелей в сутки.

Иран создал все свои нефтяные терминалы (Харг, Ассалуй, Лаван) в Персидском заливе, что могло вызвать серьезные проблемы для экспорта нефти из страны, когда дело касалось нерегулярных условий, таких как ирано-иракская война 1980−1988 годов. Таким образом, иранские официальные лица пришли к выводу, что было бы лучше построить ещё один терминал в водах Персидского залива.