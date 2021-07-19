Йошкар-Ола, 19 июля, 2021, 23:31 — ИА Регнум. В Марий Эл 20−21 июля сохранится жаркая погода, возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Марийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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20 июля в дневные часы воздух прогреется до +25…+30ºС, в темное время суток — +15…+20ºС. Ветер слабый, при грозе порывистый.

21 июля днем температура воздуха составит +24…+29ºС, ночью столбики термометров опустятся до +14…+19ºС.

22 июля жара станет приемлемой, дневные температуры составят +21…+26ºС, пройдут кратковременные дожди. Ночью — +13…+18ºС.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Чувашии сильную жару, которая держится в республике продолжительное время, сменят сильные дожди. Похолодание начнётся местами 20 июля.

22 — 23 июля прогнозируются ливни. По предварительным данным, в центральных и юго-западных районах Чувашии может выпасть 60 литров воды на квадратный метр земли, в Чебоксарах — свыше 40 литров.

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