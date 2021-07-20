Тегеран, , 00:04 — REGNUM 18 июля помощник министра иностранных дел Ирана заявил, что у Афганистана нет иного выхода, кроме диалога, понимания и компромисса, призвав страну закрыть глаза на прошлое и заглянуть в будущее. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Расул Мусави, генеральный директор департамента Западной Азии министерства иностранных дел, написал в твиттере об успешном возвращении на родину из Кабула, выразив обеспокоенность по поводу того, что происходит в соседней стране.

«Возможности проходят, как облака. Возможностью мира нужно воспользоваться сегодня, а не завтра, так как завтра может быть уже поздно», — отметил он.

Ранее Мусави посетил афганскую столицу, чтобы встретиться с несколькими высокопоставленными должностными лицами Афганистана, включая председателя Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу, высоко оценившего роля Ирана в урегулировании ситуации в стране.