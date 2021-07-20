Белград, 20 июля, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 июля заявил, что успех в переговорах по вопросу о перемещенных лицах не может быть достигнут, пока сербскую делегацию по этому вопросу возглавляет Велько Одалович.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти, после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе 19 июля, заявил, что у Сербии нет воли к решению проблемы поиска пропавших без вести 1644 граждан Косово, поскольку Одалович в 1997—1999 годах «представлял интересы партии Милошевича в Косово, оккупированном Югославией».

Более того, Курти заявил о необходимости чисток тех людей, которые «оккупировали Косово и стали частью геноцида 1999 года».