Посёлок Вижай, Свердловская область, 19 июля, 2021, 23:29 — ИА Регнум. В посёлке Вижай (Свердловская область) погиб 33-летний рабочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

СУ СКР по Свердловской области

Надзорное ведомство начало проверку по факту инцидента. По предварительной версии, ЧП произошло во время буровых работ из-за нарушения требования охраны труда, в результате удара штангой от буровой установки. Травма оказалось смертельной для рабочего.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге скончался 30-летний мужчина, которого раздавило щитом опалубки на стройплощадке.

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