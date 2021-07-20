Анкара, , 07:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 июля заявил, что он лично намерен работать для того, чтобы Косово получило новые международные признания.

Как сообщает Reuters, Эрдоган подчеркнул, что Косово, в настоящее время признано 114 государствами, что, тем не менее, уже не так в связи с отзывом признаний ряда стран.

Признание Косово Эрдоган намерен обсудить с президентом США Джозефом Байденом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году.

Реджеп Тайип Эрдоган Давайте вместе работать над признанием Косово. Я предложу им это.

Заявление было сделано турецким президентом накануне визита в Турецкую республику Северного Кипра, в настоящий момент не получившую полного мирового признания.

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