Приштина, , 06:53 — REGNUM Глава муниципалитета Дечан в Косово Башким Рамосай 19 июля заявил о том, что ситуация возвращается в норму и новых случаев отравления не наблюдается, поэтому режим чрезвычайного положения приостановлен.

Ики-Бурульский водопровод в Элисте Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, режим ЧП был объявлен из-за отравления свыше полутора тысяч человек, предположительно питьевой водой. Среди пострадавших, к счастью, ни один не умер.

Напомним, анализы забранных образцов питьевой воды, совершенные институтом национального здравоохранения Косово, пока позволили лишь частично связать отравление с потреблением питьевой воды, однако региональная водопроводная компания уже отстранена от работы.

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