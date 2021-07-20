Приштина, Сербия, 20 июля, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Глава муниципалитета Дечан в Косово Башким Рамосай 19 июля заявил о том, что ситуация возвращается в норму и новых случаев отравления не наблюдается, поэтому режим чрезвычайного положения приостановлен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ики-Бурульский водопровод в Элисте

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, режим ЧП был объявлен из-за отравления свыше полутора тысяч человек, предположительно питьевой водой. Среди пострадавших, к счастью, ни один не умер.

Напомним, анализы забранных образцов питьевой воды, совершенные институтом национального здравоохранения Косово, пока позволили лишь частично связать отравление с потреблением питьевой воды, однако региональная водопроводная компания уже отстранена от работы.