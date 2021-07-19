Лондон, 19 июля, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $68 за баррель. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов в понедельник, 19 июля.

United Nations Photo Добыча нефти Brent в Северном море

По состоянию на 22:30 мск, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 7,5% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $67,89 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне 25 мая текущего года.

Тем временем августовские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 8,1% — до $65,95 за баррель.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться после принятого накануне решения ОПЕК+ о продлении соглашения по ограничению добычи нефти до конца 2022 года. Договорённости предусматривают постепенное увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа.