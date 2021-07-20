Приштина, Сербия, 20 июля, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Сильный дождь затопил Приштину и ряд других муниципалитетов Косово 17 июля. Площади столицы оказались покрыты водой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, амфитеатр на площади Захир Паязити из-за наплыва воды превратился в искусственное озеро. Затоплены отдельные улицы.

Наводнение также затронуло муниципалитеты Скендерай и Джилян. В Джиляне, по словам главы муниципалитета Люфти Хазири, в 25 случаях потребовалось вмешательство коммунальных служб и служб спасения.

В пятницу, 17 июля, метеорологи предсказали значительные осадки в Косово. Дожди продолжались с 17 по 19 июля, однако, к счастью, не сопровождались выходом рек из берегов. Ранее наводнения причинили катастрофический ущерб Германии, Бельгии и другим европейским государствам.