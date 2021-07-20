Приштина, , 06:58 — REGNUM Глава Социал-демократической партии Косово Дардан Молличай и член президиума партии Дрен Кукай 19 июля подали в суд на заместителя министра окружающей среды, пространственного планирования и инфраструктуры Косово Хюсена Дурмиши.

Протест Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной иска стало введение налога на регистрацию автомобиля, размером 5 евро. По словам Молличая, подобный налог выгоден крупному бизнесу.

Напомним, 16 июля Молличай организовал акцию протеста, в ходе которой на 29 служебных машин было нанесено граффити «вымогатель». Молличай был арестован и отпущен из-под стражи лишь на следующий день.

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