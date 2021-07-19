Ижевск, 19 июля, 2021, 23:19 — ИА Регнум. По предварительному прогнозу, в Удмуртии к концу текущей недели температурный фон начнет понижаться. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

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В период с 20 по 23 июля республика будет находиться под действием теплой неустойчивой воздушной массы.

20 июля ожидается погода преимущественно без осадков, днем могут пройти кратковременные дожди и грозы, которые будут сохраняться до 23 июля. Ночью температура воздуха составит +13… +18°С, в дневные часы воздух прогреется до +27… +32°С.

С 21 по 22 июля в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до +24… +29°С, ночью — +14… +19°С.

23 июля днем ожидается некоторое похолодание с дневной температурой +21… +26°С, в ночные часы +12… +17°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии метеослужбы распространили штормовое предупреждение на предстоящие сутки. Ночью и днем 20 июля на территории региона местами ожидаются грозы, град, кратковременное усиление ветра до 20 м/с. С 10:00 до 20:00 (мск) 20 июля возможны сильный дождь и ливень, локально шквал до 24 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +16… +21°С, днем — до +34°С.

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