Донецк, 19 июля, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Жилой дом в посёлке Александровка (ДНР) получил значительные повреждения в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ, сообщает 19 июля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

Атаку украинские боевики осуществили в 20:15 мск из района населённого пункта Новомихайловка. Повреждения получил дом номер 12 на улице Челюскинцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВСУ обстреляли район населённого пункта Весёлое из миномётов калибра 120 мм.