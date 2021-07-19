Краснотурьинск, Свердловская область, 19 июля, 2021, 23:14 — ИА Регнум. В Краснотурьинске (Свердловская область) вынесли приговор трём местным жителям, обвиняемым в участии в деятельности экстремистской религиозной секты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Russianname Сектантские проповедники

Подсудимые осуществляли миссионерскую деятельность среди жителей Карпинска, зная о нелегальном положении своей организации. Двум участникам секты дали два года лишения свободы условно, а молодой участнице 2000 года рождения дали год условно.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сектанты сами «нарвались» на полицейских. Миссионеры пытались вовлечь в организацию находившуюся в гражданской одежде оперуполномоченную ОП № 32 Краснотурьинска. «Сыщик сообразила, что к чему, и организовала мероприятие по задержанию подозрительных людей», — уточнил полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ярославле отпустили из-под ареста участников экстремистской секты.