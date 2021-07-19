Донецк, 19 июля, 2021, 23:08 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) создана государственная оборонно-промышленная структура «Алмаз», сообщает 19 июля официальный сайт главы республики.

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Соответствующий указ подписан руководителем ДНР Денисом Пушилиным.

«В целях обеспечения реализации государственной политики в оборонно-промышленной сфере ДНР… постановляю: создать государственную корпорацию «Алмаз», — говорится в тексте учредительного документа.

В числе основных задач новой корпорации указывается разработка и производство продукции гражданского, военного и двойного назначения.