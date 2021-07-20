Приштина, , 06:56 — REGNUM В министерстве внутренних дел Косово 19 июля провели пресс-конференцию, на которой рассказали подробности о возвращении одиннадцати граждан республики из зоны конфликта в Сирии.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди вернувшихся четверо детей, двое женщин и шестеро мужчин. Об этом заявил министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля. В возвращении албанцев, Косово помогли США.

Свечля подчеркнул, что в МВД Косово привержены возвращению своих граждан из страны. Те из них, кто совершили преступление или воевали на стороне террористов, однако, предстанут перед правосудием. Всего из Сирии в Косово по официальным каналам вернулось 253 человека.

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