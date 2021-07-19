Приштина, Сербия, 20 июля, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Муфтий Косово Наим Тернава 19 июля поздравил сограждан с праздником Курбан-Байрам, который отмечается на рассвете 20 июля. На столе у священнослужителя находился албанский, не косовский флаг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тернава назвал Курбан-байрам одним из важнейших моментов года для верующих мусульман и напомнил, что он отмечается закалыванием барашка и совершением паломничества хадж. В своем поздравлении муфтий призвал верующих соблюдать меры по предотвращению распространения коронавируса во время праздника.

В день Курбан-байрама мусульмане вспоминают принесение Авраамом своего единственного сына в жертву Богу. Согласно Библии, в жертву приносится Исаак, в мусульманских преданиях в жертву должен был быть принесен сын Авраама от служанки Агари Исмаил. В обоих версиях Бог, испытав верность своего избранника, в последний момент посылает ангела, который предлагает ему принести в жертву агнца вместо юноши. В память об этом мусульмане закалывают барашка. Библейская версия события стала основой для произведения датского философа-экзистенциалиста Сёрена Кьергегора «Страх и трепет».