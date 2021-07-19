Екатеринбург, 19 июля, 2021, 22:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве пожилого рыбака. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

kropekk_pl Убийство

Тело 46-летнего мужчины обнаружили на мысе Гамаюн на берегу Верх-Исетского пруда. Арестованный по подозрению в убийстве — 60-летний собутыльник покойного.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый признался в содеянном. По словам арестованного, он выпивал с рыбаком. В ходе возникшей ссоры гражданин выхватил нож и ударил компаньона в грудь, отчего тот скончался.

Суд постановил отправить подозреваемого в СИЗО до 17 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в жестоком убийстве бездомного человека.

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