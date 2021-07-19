Портленд, США, 19 июля, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июля, журналист Джейсон Куик в своем твиттере сообщил, что бывшая баскетболистка женской НБА Эдниша Карри вошла в тренерский штаб «Портленда».

Знаменитое фото Джерри Уэста, которое легло в основу логотипа НБА. 1969 г

По данным источника, она стала подопечной тренера Чонси Биллапса.

Ранее она являлась ассистентом в одной из женских университетских команд Мэна, а в 2018-м переквалифицировалась в тренера мужской команды университета.