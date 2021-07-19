Москва, 19 июля, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Актрису Елену Проклову обвиняют в домогательствах. Об этом 19 июля пишет издание StarHit.

Цитата из видео на YouTube Елена Проклова

По данным СМИ, малоизвестный актёр Кирилл Широков признался, что к нему приставала 67-летняя артистка. «Начинаю расстегивать ей платье, а она тянет руки ниже. Я одергиваю ее… Она взяла мои руки и себе положила на грудь», — рассказал он.

Ранее сама Елена Проклова обвинила известного актёра в домогательствах, имя которого она предпочла скрыть. По словам артистки, на тот момент ей было всего 15 лет — он был намного старше её и уже женат.