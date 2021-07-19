Москва, , 22:22 — REGNUM Антироссийской пропагандой является опубликованный в норвежской газете «Дагбладет» материал с соцопросом, в котором 38% жителей Норвегии считают Россию главной угрозой миру, написала 19 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В соцопросе Китай считают главной угрозой миру 25%, Северную Корею — 20%, а Соединённые Штаты — четыре процента. Показательно заявление экспертов, согласно которым «часть последнего столетия Норвегия непосредственно сталкивалась с российской угрозой».

Эти же эксперты, комментирующие итоги опроса, говорят, что Москва «постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример — Сирия».

Напомнив, что Красная Армия освобождала Норвегию от нацистов и отметив, что ВКС РФ, действительно, помогают сирийским военным бороться с террористами в Сирии, Захарова указала на то, что в опросе США фигурирую как фактор с низкой угрозой, тогда как эта страна демонстрирует свою «военную мощь» и в Афганистане, и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии.

Демонстрируют, подчёркивает российский дипломат, «нарушая все мыслимые правовые и этические нормы».

«угрозу миропорядку» несёт всё равно Москва. Может кто-нибудь в Норвегии привести хоть один конкретный пример «пострадания» от нашей страны? Ответ очевиден — нет. Поэтому опрос доказывает мощь иного качества — мощь западной медиапропаганды». Захарова "Анесёт всё равно Москва. Может кто-нибудь в Норвегии привести хоть один конкретный пример «пострадания» от нашей страны? Ответ очевиден — нет. Поэтому опрос доказывает мощь иного качества — мощь западной медиапропаганды».

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