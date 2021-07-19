Москва, 19 июля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Антироссийской пропагандой является опубликованный в норвежской газете «Дагбладет» материал с соцопросом, в котором 38% жителей Норвегии считают Россию главной угрозой миру, написала 19 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

В соцопросе Китай считают главной угрозой миру 25%, Северную Корею — 20%, а Соединённые Штаты — четыре процента. Показательно заявление экспертов, согласно которым «часть последнего столетия Норвегия непосредственно сталкивалась с российской угрозой».

Эти же эксперты, комментирующие итоги опроса, говорят, что Москва «постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример — Сирия».

Напомнив, что Красная армия освобождала Норвегию от нацистов, и отметив, что ВКС РФ действительно помогают сирийским военным бороться с террористами в Сирии, Захарова указала на то, что в опросе США фигурируют как фактор с низкой угрозой, тогда как эта страна демонстрирует свою «военную мощь» и в Афганистане, и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии.

Демонстрируют, подчёркивает российский дипломат, «нарушая все мыслимые правовые и этические нормы».