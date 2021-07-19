Москва, 19 июля, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Пользователи Сети раскритиковали исполнителя Егора Крида за его отношение к блогеру Вале Карнавал. Об этом 19 июля пишет издание StarHit.

Black-star.ru Егор Крид

По данным СМИ, причиной критики в адрес рэпера стал текст сингла Pussy Boy, затрагивающий интимные моменты его романа с Валей Карнавал. Зрители считают, что Егор Крид проявил неуважение к блогеру, отчего он в их глазах стал «жалким мужчиной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Егор Крид выпустил клип на песню Pussy Boy, в котором сыграли две девушки, внешне похожие на блогеров Дину Саеву и Валю Карнавал. В ролике музыкант лежит в гробу, а «копии» блогеров оплакивают его.