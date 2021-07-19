Ижевск, 19 июля, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Шесть муниципальных образований Удмуртии получат дополнительные средства на строительство контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Так, 5 млн рублей получит Сарапул, 4,8 млн рублей — Воткинск, Глазов — 3,1 млн рублей, Можга — 4,9 млн рублей, 9,3 млн рублей — Камбарский район, 2,6 млн рублей — Завьяловский район.

С начала года жители республики оставили около 400 обращений, отобранных системой «Инцидент менеджмент», связанных с вывозом мусора и содержанием контейнерных площадок, половина жалоб приходится на указанные муниципалитеты.

По словам вице-спикера гордумы Ижевска Олега Гарина, в 60% случаях в Удмуртии действует так называемый «сигнальный» способ вывоза ТКО с мест накопления. В Ижевске этот показатель составляет около 30% — 620 мест, контейнерный сбор осуществляется на 1510 площадках. За последние два года в городе построено 80 контейнерных площадок, в том числе 60 — за счет городского бюджета. В 2021 году будет организовано 45 новых площадок для контейнеров.

Отмечается, что, согласно потребностям муниципалитетов в Удмуртии, необходимо построить еще 4 тыс. контейнерных площадок. В течение 2019−2020 годов построено 2739 таких объектов, дефицит планируется устранить в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня из-за свалки был сокращен маршрут автобуса №443, который до инцидента двигался в СНТ «Оружейник». Отмечалось, что на резко ограниченной территории водители не смогут совершить безопасный разворот, диаметр такой площадки должен составлять не менее 30 метров.

Читайте также: Из-за свалки один из дачных маршрутов в Удмуртии пришлось сократить