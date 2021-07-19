Уппсала, Швеция, 19 июля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. 17 июля жители Уппсалы, расположенной к северу от Стокгольма, могли наблюдать необычное явление в центре города: вода в нескольких городских фонтанах приобрела ярко зеленый цвет.

Pxhere.com Зеленая вода

Как заявили местные власти, произошедшее является действием хулиганов, а краситель, который был добавлен в воду, не содержал в себе химически опасных веществ. Об этом стало известно 19 июля, когда новостная служба SVT Nyheter опубликовала новость.

«Это может показаться безобидным поступком, но для опорожнения фонтанов потребовалось несколько часов работы. Кроме того, это повлекло за собой ненужные расходы», — заявил в эфире SVT представитель муниципалитета Роджер Линдстрём.

Отмечается, что сначала местные власти сообщили, что в фонтанах завелись водоросли, однако вскоре выяснилось, что такое «озеленение» воды было чьей-то выходкой.

«Расследование показало, что водорослей в воде не было. Кто-то добавил в фонтаны краску», — пояснил Линдстрём.