Брюссель, , 00:06 — REGNUM Высокие цены на газ в 2021 году в сочетании с недавним решением повысить климатические цели ЕС на 2030 год сформировали «идеальный шторм» на углеродном рынке ЕС — цена на выбросы углерода впервые в 2021 году достигла €50 за тонну CO 2 , а в начале июля 2021 года даже приблизилась к €60 при том, что до 2018 года цены на выбросы СО 2 колебались в районе €5 за тонну. О сложившейся ситуации рассуждает Флориан Ротенберг, аналитик по энергетическим и углеродным рынкам ЕС в ICIS (Независимой службе исследования рынка сырьевых товаров), отвечая на вопросы EURACTIV. Его большое интервью, опубликованное 19 июля 2021 года, можно свети к нескольким тезисам.

Ветряки и солнечные батареи

По мнению аналитика, текущие высокие цены на выбросы углерода в ЕС обусловлены реформой Системы торговли выбросами (ETS) в 2018 году, высокими ценами на газ, ожиданием более жестких квот на выбросы CO 2 до 2030 года. Также на цены повлияли и такие факторы как стремление Европейской комиссии следовать климатической политике и сократить выбросы ЕС как минимум на 55% к 2030 году.

В свою очередь, высокие цены на газ из-за его низких запасов в ЕС вследствие долгой зимы, привели к использованию угля в качестве источника тепловой и электроэнергии.

Константин Шурупов. Азовский металлургический комбинат. 1957

Свою лепту в повышение цен внесли и некоторые крупные производители электроэнергии, которые уже в 2018 году начали наращивать свои резервы квот на выбросы. Например, немецкая энергетическая компания RWE объявила о финансовом хеджировании до 2030 года, чтобы защитить свои угольные электростанции от любых колебаний цен на углерод.

На этом фоне на углеродный рынок ЕС вышли новые игроки, вызвав спекуляции и увеличив волатильность рынка. Флориан Ротенберг считает, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

По оценкам ICIS, к 2030 году цены на выбросы углерода на СТВ ЕС достигнут €90 за тонну. При этом Европейская комиссия считает, что цена на выбросы CO 2 в 2030 году может составить около €85 за тонну, некоторые исследования говорят о €120.

При оценке цен на выбросы CO 2 Флориан Ротенберг проявил чудеса математического анализа.

« Исходя из текущих затрат на борьбу с загрязнением климата, мы проанализировали и пришли к выводу, что к 2030 году цена, вероятно, должна будет достигнуть €200−250 за тонну, чтобы вызвать реальную декарбонизацию в этих секторах. Мы ожидаем более стабильного роста цен на протяжении многих лет, конечно, с некоторыми колебаниями, который достигнет €90 к 2030 году », — посчитал он.

Отдельные страны, в частности, Польша и Испания выразили обеспокоенность по поводу слишком быстрого роста цен на углерод, и этот вопрос, вероятно, снова возникнет в ходе политических дебатов по реформе Системы торговли выбросами в ЕС в ближайшее время.

Реформа ETS призвана ликвидировать разрыв между странами ЕС, такими как Франция, которая уже имеет низкоуглеродную структуру электроэнергетики, и странами, зависящими от угля, такими как Польша. Чтобы восполнить этот пробел, потребуется перераспределение доходов ETS в пользу более бедных стран.

« При увеличении фонда модернизации ЕС в рамках реформированной ETS Польша получит прямую выгоду », — высказал уверенность Ротенберг.

ICIS ожидает новую волну инвестиций в возобновляемые источники энергии в ближайшие годы, обусловленную высокими ценами на углерод и электроэнергию, которые делают возобновляемые источники энергии более прибыльными для инвесторов.

« Я думаю, что в ближайшие годы возобновляемые источники энергии будут действительно прибыльными для инвесторов. И я думаю, что это действительно начнется в ближайшие годы, особенно с учетом высоких цен на электроэнергию, которые у нас есть на данный момент. Конечно, цены на электроэнергию немного снизятся, а цены на газ упадут. Но эти высокие цены на электроэнергию и газ показывают, что нам нужно больше инвестиций в возобновляемые источники энергии. Конечно, всегда требуется некоторое время. Но для электроэнергетики это действительно должно вызвать волну инвестиций в возобновляемые источники энергии », — заявил Флориан Ротенберг в интервью.

Для энергоемких отраслей, таких как сталелитейная и цементная, «зелёный переход» займет больше времени из-за продолжения распределения бесплатных квот в Системе торговли выбросами и более высоких затрат на борьбу с эмиссией CO 2 .

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