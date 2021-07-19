Москва, 19 июля, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Певица Полина Гагарина стала гостьей кулинарного YouTube-шоу гимнастки Ляйсан Утяшевой. Ролик с записью их разговора доступен на канале спортсменки с 19 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полина Гагарина

На шоу Полина Гагарина рассказала о воспитании детей, диете и тяжёлых моментах в жизни. По словам артистки, самые сложные ситуации у неё происходили во время выступлений, когда вылетал плечевой сустав.

Как отмечает Гагарина, она вывихнула плечо несколько лет назад и травма уже стала для неё «привычной». Однако иногда ей сложно во время исполнения песен на сцене незаметно поставить сустав на место.

Добавим, что за несколько часов ролик посмотрели более 55 тыс. человек. Видео попало в тренды русскоязычного YouTube.