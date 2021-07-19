Москва, , 22:07 — REGNUM С предложением о возможной коалиции КПРФ и «Справедливой России» в Государственной Думе VIII созыва выступил сопредседатель партии «СР — За правду»Захар Прилепин.

По его мнению, объединение стоит провести после осенних выборов в Государственную Думу РФ.

«Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года — ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины — собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии», — написал Захар Прилепин в обращении к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

У двух партий, как считает Захар Прилепин, есть много общего. Например, и там, и там политики выступают за отмену пенсионной реформы и доступ россиян к деньгам, получаемым от продажи природных ресурсов.

«России совершенно необходима объединённая сильная влиятельная и амбициозная лево-патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех направлениях — в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся», — добавил писатель и политик.

«Политические идеи, подобные той, что высказал Захар Прилепин о перспективе создания коалиции КПРФ и «Справедливой России» в будущем составе Государственной думы часто бывают яркими, но малореализуемыми. И все вокруг это понимают. Условно говоря, этот политический «брак» выглядел бы весьма неравным, как если бы обычный жених пришел к пятиметровой невесте. Что он может ей реально предложить?», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Михаил Ковалев.

«Надо заметить, что Захар Прилепин делает подход к этой теме не в первый раз. Тема кажется яркой, но все-таки люди понимают, что все это малореалистично. Может быть то, что это путь тупиковый, стало бы понятно и раньше, если бы КПРФ не «подыграла» ему в последний раз, зачем-то ее представители полезли это комментировать. Но эта идею не сильно улучшает. Времени до выборов остается совсем мало, и следует сосредоточится на том, что реально работает, на то, в реальное воплощение чего люди смогут поверить», — завершил свой комментарий эксперт.