Стокгольм, , 22:31 — REGNUM В Швеции существуют три общественных теле — или радиокомпании, которые содержатся на деньги налогоплательщиков и обязаны освещать происходящие события, не отдавая предпочтения ни правым, ни левым силам политического спектра.

Свобода слова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако, как пишет в своей авторской статье от 19 июля колумнист левонаправленной газеты Aftonbladet Ян Гийу, правые так недовольны дискурсом в трех СМИ и их независимой политикой, что хотят помешать журналистам в Швеции показывать своим читателям объективную картину и давать дорогу независимым оценкам.

«То, что правые ненавидят такие общественные СМИ, как SVT, SR (радиостанция Sveriges Radio — прим. ИА REGNUM) и UR (радиостанция Utbildningsradion — прим. ИА REGNUM), вполне понятно. Эти три СМИ-гиганта очень сильно вовлечены в политику, что естественно, ведь их задача — информировать общественность всесторонним образом о том, что происходит в стране без каких-либо коммерческих мотивов.

Но политическая журналистика, которая затем появляется в радиопередачах и на экранах, явно не соответствует представлениям правых…

По закону общественные компании обязаны предоставлять исчерпывающие, беспристрастные и основанные на фактах репортажи, основанные на реальных событиях, а не на основе правых взглядов. Это то, что правые называют «подмахивание левым».

Потому что, если, например, SVT подробно и полностью, в соответствии со своей задачей от налогоплательщиков, расскажет про серию ужасных скандалов в приватизированном доме престарелых, то это уже будет считаться потаканием левым, хотя никогда журналистская работа не была такой беспристрастной и основанной на реальных фактах», — Ян Гийу.