Болонья, Италия, 19 июля, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Эксперты итальянского национального института социально-экономических исследований Censis в понедельник, 19 июля, опубликовали результаты исследования о лучших вузах страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Первые места заняли университеты Болоньи и Падуи, римский университет Sapienza и университет Флоренции.

Эксперты отметили, что несмотря на «коронакризисные» проблемы как Италии в целом, так и ее образования в частности, востребованность вузов страны не снижается.