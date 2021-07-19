Оттава, 19 июля, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Для вакцинированных от коронавируса граждан всех стран границы Канады откроются 7 сентября, сообщил 19 июля журналистам канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

Цитата из мф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Не пускает

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Уточнив, что для прошедших вакцинацию от COVID-19 граждан США Канада открывает границы 9 августа, причём карантин привитым проходить не надо, он добавил:

«7 сентября мы откроем с определёнными требованиями наши границы для полностью вакцинированных граждан других стран».