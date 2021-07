20 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Климент Александров, , 00:09 — REGNUM Спустя почти 20 лет последние войска США наконец покинули аэродром Баграм, центр американских операций в Афганистане. Президент Джо Байден был прав, вернув наши войска домой — война в Афганистане больше не служила нашим основным интересам, и против нее выступало подавляющее большинство американцев.

Поскольку мы заканчиваем самую продолжительную войну Америки и рассматриваем возможность развертывания сил в других местах во время обзора состояния глобальных сил, президенту следует признать снижающееся значение Ближнего Востока для американских интересов и сократить наше военное присутствие в этом регионе.

Несмотря на 6,4 триллиона долларов, которые мы потратили на Ближнем Востоке за последние два десятилетия, и более семи тысяч американских военнослужащих, которых мы потеряли, у Америки мало жизненно важных интересов в этом регионе. К ним относятся предотвращение серьезных сбоев в поставках энергоносителей в мире, предотвращение прихода к власти регионального гегемона и борьба с терроризмом. Ни одна из этих целей не требует от нас продолжения нашей миссии в Ираке или содержания десятков тысяч военнослужащих на базах по всему Ближнему Востоку. Более того, в некоторых случаях присутствие наших крупных войск подрывает эти интересы.

Ближний Восток был гораздо важнее для Соединенных Штатов во время холодной войны, когда мы сильно зависели от нефти этого региона и были более уязвимы перед лицом глобальных потрясений с поставками. Во время правления президента Джимми Картера США создали Силы быстрого развертывания (предшественник Центрального командования США), чтобы иметь возможность быстро активизироваться в случае возникновения угрозы поставкам нефти. Даже когда ставки были намного выше, США полагались на балансировку на море, а не на разветвленную сеть постоянных баз и десятки тысяч наземных войск, которые мы разместили за прошедшие десятилетия.

А ведь США сейчас являются крупнейшим производителем нефти в мире. Для сравнения, Ближний Восток так мало важен для наших поставок энергоресурсов, что мы импортируем больше нефти из Мексики, чем из Саудовской Аравии. Хотя серьезные сбои по-прежнему могут нанести ущерб мировой экономике, нефтяные рынки исторически умеют реагировать на шоки предложения, а такие инструменты, как Стратегический нефтяной резерв, позволяют Америке хорошо подготовиться к таким штормам.

Риск возникновения одного из возможных источников перебоев с нефтью на Ближнем Востоке — гражданской войны в Саудовской Аравии — на самом деле является более высоким при размещении многочисленных войск США на Ближнем Востоке, которое может оттолкнуть религиозных консерваторов. Мы трагически узнали об этом после войны в Персидском заливе, когда содержание войск в Саудовской Аравии способствовало возвышению «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ормузский пролив является еще одним важным на глобальном нефтяном уровне местом, но ни у одной региональной державы нет военного потенциала или финансового стимула, чтобы попытаться закрыть его на длительный период. Военные и региональные партнеры США были бы более чем способны отразить любую попытку сделать это с помощью морских и воздушных средств, а не наземных войск. Дипломатические усилия, такие как пересмотр ядерного соглашения с Ираном, в конечном итоге более важны для снижения этого риска.

В более широком смысле никакая держава на Ближнем Востоке не может правдоподобно доминировать в регионе в ближайшем будущем. Саудовская Аравия, Иран и Турция оснащены достаточно хорошо, чтобы уравновесить друг друга, если кто-то из них начнет грозить стать гегемоном. Делая больше за границей с помощью дипломатии и меньше с помощью наших вооруженных сил, США могут лучше стимулировать страны Ближнего Востока, чтобы те перестали полагаться на нашу безопасность и начали больше работать вместе — мы видели, как это начало разворачиваться с расширением общественного сотрудничества между странами Персидского залива и Израилем против Ирана.

Наконец, развертывание крупных войск США на Ближнем Востоке неэффективно для борьбы с терроризмом. Тяжелый опыт 11 сентября научил нас, что надежная координация между правоохранительными органами, спецслужбами и нашими союзниками гораздо важнее для предотвращения террористических заговоров, чем размещение войск в странах Ближнего Востока. Более того, десятилетия развертывания войск на Ближнем Востоке и поддержка Америкой безрассудных партнеров, которые явно нарушают права человека (например, во время войны Саудовской Аравии в Йемене), вызывают недовольство местных жителей и помогают вербовке террористов. Политики признавали это на протяжении десятилетий.

Наши развертывания в опасных странах, таких как Сирия и Ирак, не продвигают никаких из наших основных интересов в регионе, но делают наши войска более легкой мишенью для тех, кто пытается причинить им вред. Если на Ближнем Востоке появятся террористы с намерением и возможностью нанести удар по США, они могут быть уничтожены с помощью специальных контртеррористических рейдов. Беспрецедентные в глобальном масштабе возможности Америки для нанесения ударов за горизонтом позволяют ей поражать угрозы в любой точке мира. Работая с небольшой части наших нынешних баз на Ближнем Востоке или с авианосцев мы можем продолжать защищать себя.

Размышляя над окончанием излишне долгой и дорогостоящей войны в Афганистане, давайте вернемся к нашим национальным интересам в других местах и вернем наши войска домой с Ближнего Востока.