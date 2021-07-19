Ижевск, 19 июля, 2021, 21:44 — ИА Регнум. В Удмуртии необходимо предпринимать дополнительные меры по контролю цен на продовольственные продукты. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов по итогам совещания, которое провел вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, посвященного стоимости сезонных товаров так называемого «борщевого набора».

Морковь — источник витамина А

В регионе с конца 2020 года действует Координационный совет по контролю цен на потребительском рынке. С этого момента проведено более 360 проверочных операций по 549 торговым местам.

Согласно последнему контрольному мероприятию 17 июля на одном из рынков и в двух сетевых магазинах выяснилось, что морковь и капуста за неделю подорожали в диапазоне от 7% до 12%, при этом стоимость картофеля и лука начала снижаться.

Бречалов поручил продолжать мониторинг цен в магазинах, а минпромторгу и минсельхозу Удмуртии поручено увеличить число сельскохозяйственных ярмарок, где можно напрямую купить товары от местных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в партии «Единая Россия» также предложили меры по стабилизации и снижению цен на продукты питания. Среди срочных мер партией предложено: рекомендовать правительству заключить соглашение о снижении торговых наценок на продукты первой необходимости и овощную продукцию с контролем за исполнением соглашения; организовать поставки от производителей на рынках и ярмарках без посредников на весь период сезона; снизить цены на химические удобрения для сельхозпроизводителей.

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