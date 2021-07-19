Барселона, Испания, 19 июля, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июля, портал Diario Sport сообщил, что «Барселона» и мадридский «Атлетико» прекратили переговоры по поводу обмена Антуана Гризманна и Сауля Ньигеса.

Twitter FCBarcelona Начало матча Барселона — Реал Мадрид

По данным источника, стороны не могут прийти к компромиссу из-за расхождений в вопросах компенсации за того или иного игрока. Ранее «каталонцы» настаивали на дополнительной финансовой компенсации за Гризманна в размере 20 миллионов евро. «Атлетико» не готов согласится на требования другой стороны.

В связи с этим стороны решили воздержатся от продолжения переговоров.