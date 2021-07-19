Москва, 19 июля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Блогер Satyr представил пародию на современных российских рэперов. Шуточный ролик доступен на его YouTube-канале с 19 июля.

Цитата из видео «OXXXYMIRON. ПАРОДИЯ #32» пользователя Satyr. youtube.com Комик SATYR в образе рэп-исполнителя Oxxxymiron’а

Пародия Илья Шабельникова (настоящее имя Satyr) сделана в виде клипа. В ролике блогер примерил на себя образы российских «фрешменов» — рэп-исполнителей Soda Luv, Blago White, OG BUDA, Mayot, а также Oxxxymiron.

Добавим, что за первые три часа после публикации ролика его посмотрели более 157 тыс. пользователей. А 28 тыс. из них поставили видео отметку «нравится».