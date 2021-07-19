19 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 22:54 — REGNUM База из 448 738 электронных адресов участников «Умного голосования», которая оказалась в свободном доступе на просторах интернета, стала поводом для обсуждения среди популярных блогеров, которые высказали своё мнение 19 июля в социальных сетях и мессенджерах.

По секрету Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера вечером на анонимном форуме появилась ссылка на скачивание текстового файла с адресами эл. почты якобы из московской базы «УГ». Всего в файле 191 540 строк, а после удаления мусора остается — 191 426. По некоторым адресам эл. почты видно, что эта база содержит неподтвержденные адреса (т. е. адреса попали в базу без подтверждения со стороны их владельцев). Достоверно утверждать, что данные адреса получены из базы «УГ» мы не можем, но некоторые пользователи форума (разумеется, анонимные) пишут, что нашли свои адреса в этой базе», — отмечает автор канала «Утечки информации» в Telegram.

Некоторые блогеры отметили тот факт, что на форуме, где появилась база электронных адресов, пользователи подтвердили подлинность опубликованных данных. К такому же выводу пришёл и известный российский юрист, который обнаружил свою электронную почту в перечне участников «Умного голосования».

Данные D-russia.ru

«Данные подлинные — я сам для прикола регистрировался на сайте УГ (на фейковый адрес, конечно) и без труда нашел свои данные. Просто интересно, кого позорники будут обвинять в этот раз? Кровавый и ужасный Горожанко, которого обвинили в предыдущей утечке с сайта «Свободу Навальному», уже не сгодится на роль козла отпущения. Может быть, виноват криворукий и тупой Лёня Волков, который никак не осилит защиту персональных данных — а может, и осознанно сливает их, как слил Лешу Навального, убедив его возвращаться в Россию?» — задаётся вопросом юрист Илья Ремесло в своём Telegram-канале.

Часть авторов считает, что теперь многие граждане, которые доверили в своё время личные данные соратникам Навального, теперь будут встречать проблемы, к примеру, при устройстве на работу.

«Волков и Ко так и не научились обеспечивать безопасность, а, может, даже и не пытались этого сделать. После такого деанона людям придется перед работодателями оправдываться», — пишет блогер Леонид Дягтерёв в Twiiter.

Ряд граждан отмечает, что злоумышленники могут использовать опубликованную информацию в своих корыстных целях. Люди беспокоятся, что такие данные позволят шантажировать поклонников блогера-уголовника.

«Сейчас каждому стороннику ФБК* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоит проверить базу данных на наличие информации о себе — она может попасть не в те руки», — предполагает автор Telegram-канала «Опер пишет…».

Электронные данные Pxhere.com

Отдельные известные медиа-персоны вынесли предположение, что слив электронных адресов является делом рук бывших сотрудников Навального, которые теперь пытаются отделаться от преследования государства.

«Мне кажется, что через эти сливы беглые партнёры Навального выторговывают себе условия возвращения в страну. Это из серии «сдай подельника, получи условный», — предполагает публицист Илиас Меркури.

Нашлись и те, кто убеждены, что окружение осуждённого блогера сделало всё, чтобы уничтожить свою репутацию и окончательно растерять своих сторонников среди простых граждан России.

«Кремль, конечно, придумал идеальный инструмент. Просто, но чертовски эффективно: за грёбаную кучу лет ни один проект Навального не привёл его к власти, зато все несогласные с курсом страны были внимательно изучены, подсчитаны и переписаны, а особо радикальные аккуратно «посажены». Ну и что, что Навальный сидит? Схема-то работает теперь и без него. Вот вам и очередные жертвы собственной тупости, купившиеся на пустой развод с «умным голосованием», — считает автор Telegram-канала «Укол Зонтиком».

Напомним, 19 июля на анонимном форуме 2ch была представлена всеобщему обозрению база из 448 738 электронных адресов участников «Умного голосования», организованного структурами осуждённого в России блогера Алексея Навального.