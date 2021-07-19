Москва, , 21:33 — REGNUM Законопроект, расширяющий полномочия президента РФ, внес в Госдуму глава государства Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Главный храм Вооруженных сил России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент в случае принятия закона получает полномочие продлевать контракт с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими предельного возраста, предусмотренного нормами.

В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, отмечается в сопроводительных материалах.

Так, поправками предлагается прописать, что с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы — имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота на срок, установленный решением президента.

Военнослужащим, имеющим воинское звание генерал-полковника, адмирала, возможно продление контракта до достижения ими возраста 70 лет, а имеющими иное воинское звание, до достижения ими возраста 65 лет, следует из документа.

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