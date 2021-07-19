Ватикан, 19 июля, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Папа римский Франциск в понедельник, 19 июля, написал врачам и руководителям римского госпиталя «Джемелли» письмо со словами благодарности, передают итальянские СМИ.

Korea.net Папа Франциск

Глава католической Церкви отметил, что чувствовал себя «как дома» и благодарен за оказанный ему сердечный братский прием.

В начале июля Франциску была сделана операция на прямой кишке. В госпитале он провел 10 дней.