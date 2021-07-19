Рим, , 21:20 — REGNUM Эльза Форнеро, автор законопроекта о повышении пенсионного возраста в Италии (принят в 2011 году), будет работать в правительстве страны, передают национальные СМИ в понедельник, 19 июля.

Пенсионеры

Форнеро станет советником премьер-министра Марио Драги по вопросам экономической политики.

В партии «Лига» Маттео Сальвини (которая входит в состав правящей коалиции, а в 2018 году стала инициатором обратного снижения пенсионного возраста) сообщили журналистам, что ждут от премьер-министра объяснений.

В 2018 году пенсионный возраст в Италии был снижен с 67 до 62 лет, но только для тех граждан, чей трудовой стаж — не менее 38 лет (для получения пенсии сумма показателей возраста и стажа должна быть не меньше 100).