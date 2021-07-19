Вашингтон, 19 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Американский рэпер A$AP Rocky и бренд Pacsun представили первую совместную коллекцию одежды и проморолик к ней. Об этом 19 июля пишет портал The Flow.

Flickr.com ASAP Rocky

В линейку вошли худи, спортивные штаны, шорты, футболки, а также кеды. Как отмечает портал, видео для продвижения коллекции снял казахстанский режиссёр Айсултан Сеитов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания по продаже одежды Pacsun наняла A$AP Rocky в качестве арт-директора. В обязанности рэпера входят контроль за работой дизайнеров, а также участие в рекламных кампаниях бренда.