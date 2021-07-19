Нарьян-Мар, 19 июля, 2021, 21:13 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе усложнилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

(сс) Mohsen Abolghasem. MojNews Госпиталь для больных коронавирусом в Иране

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«За последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в нашем округе серьезно усложнилась. Прирост больных только за выходные — 41 человек. В большинстве случаев вирус «привозной» из других регионов. Особенно южных. «Отпускники», возвращаясь с курортов, привозят с собой и COVID», — написал глава региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации округа, за прошедшие две недели, с 5 по 18 июля, в НАО выявлено 173 случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии — 1 423. На лечении в настоящее время в регионе находятся 234 человека. Из них стационарное лечение получают 62 человека, амбулаторное — 172.