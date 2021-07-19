Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В России начались клинические исследования I и II фазы субъединичной рекобинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, разработанной Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе ФГУП СПб НИИВС ФМБА России.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от COVID-19

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Федеральное агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения РФ на проведение клинических исследований нового препарата.

Как отмечается, новая вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена на развитие клеточного иммунитета человека по отношению к коронавирусу SARS-CoV-2. В качестве «мишени» вакцина использует консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.

«Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет», — уточнили в пресс-службе.

В ходе завершившихся в июне 2021 года доклинических исследований вакцины уже были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.