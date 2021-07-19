Барселона, Испания, 19 июля, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июля, нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поделился впечатлениями от перехода в каталонский клуб.

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«Это особенное событие для меня. Я очень взволнован из-за того, что еду в этот клуб.

Здесь я надеюсь выиграть много трофеев, именно поэтому я перешел в этот великий клуб с очень богатой историей.

Мне нравится атакующий футбол, в который здесь играют, нравится создавать моменты, отдавать голевые передачи и самому забивать. Стиль «Барсы» для меня идеален, я счастлив», — приводит слова голландского форварда портал Mundo Deportivo.