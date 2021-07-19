Салехард, 19 июля, 2021, 21:09 — ИА Регнум. На Ямале обнаружено ещё 123 носителя коронавируса. Об этом сообщает окружное управление Роспотребнадзора.

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 42 092 случая заражения. Скончались 449 человек (плюс один за последние сутки).

40 097 граждан выздоровели. В больницах находятся 802 человека, в том числе 27 на аппаратах ИВЛ.