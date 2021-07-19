Вашингтон, 19 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Опубликован тизер третьего сезона подросткового сериала «Половое воспитание». Ролик доступен на YouTube-канале Netflix Russia с 19 июля.

Цитата из т/с «Половое воспитание». Реж. Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Софи Гудхарт. 2019. Великобритания Диалог

Трейлер снят в виде рекламного видео для набора учеников в школу Мурдейл, в которой обучаются главные герои сериала. Также из ролика становится ясно, что в шоу ввели ещё одного персонажа — нового директора школы по имени Хоуп Хэддон.

ИА REGNUM напоминает, что премьера третьего сезона запланирована на 17 сентября 2021 года. Шоу будет доступно на стриминговом сервисе Netflix