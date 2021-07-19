Рим, 19 июля, 2021, 21:04 — ИА Регнум. В Италии следует прекратить бессмысленную дискуссию на тему вариантов использования «антикоронавирусных паспортов», заявил в понедельник, 19 июля, министр туризма Массимо Гаравалья.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса в Италии

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Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей такого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Требовать этот документ следует только на входе на дискотеки, стадионы и прочие места массового скопления граждан, а разговоры на тему более широкого применения этих «паспортов» вредят экономике в целом и туристической привлекательности в частности, отметил министр.

По данным на19июля, в Италии умерли127 874человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на7(днем ранее — на3). Число подтвержденных носителей выросло на2072(днем ранее — на3127). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 289 528 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены47 525человек — на1412 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали26 508 145человек, что составляет44,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.